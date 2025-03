Pero eso no es todo, María y Fabra aprovecharon sus redes para patrocinar de una manera muy divertida la película de Albert Pintó. María grababa a Fabra mientras él hacía una broma entrando en la sala: ''¿Esto qué es Blancanieves? Blancanieves no porque es un fracaso, esto está petado''.

El colaborador de 'Todo es mentira' continuaba con la broma y preguntaba a los asistentes: ''¿Qué peli es esta? No me suena'', y a su vez, ambos grababan a Albert Pintó, que se unía a la broma de María Verdoy, que simulaba no conocer de nada a su pareja: ''El chico este no será...¿eres el director de la película?'', preguntaba la presentadora provocando la risa de todos.