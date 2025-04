Isa Pantoja enseña las nuevas compras que ha hecho para su hijo

En sus redes sociales, la exconcursante de 'GH VIP' ha compartido con sus seguidores los últimos detalles de la que será la habitación de su bebé, la única estancia que queda por terminar de la casa de la influencer. "Hoy voy a empapelar la habitación" ha comentado emocionada mientras mostraba sus últimas adquisiciones para su bebé. Además, Isa ha confesado que ha estado organizando la ropita del pequeño, y ha explicado que hasta que no se acerque la fecha del parto no la lavará. "Obviamente esta ropa la tendré que lavar y todo, pero ya cuando se vaya acercando el día, porque ahora mismo lavarla no sirve para nada", ha explicado.