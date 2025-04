Marta Peñate lleva más de un año intentando tener un hijo junto a su prometido, Tony Spina, pero sus problemas de fertilidad han complicado la situación y, pese a que se ha sometido a dos fecundaciones in vitro, no ha logrado cumplir su sueño: el primer embrión no se implantó y el segundo sí, dio lugar a un embarazo ectópico y acabó perdiendo al bebé. Pero la exconcursante de 'Supervivientes' no se rinde y ha regresado a su clínica de fertilidad de confianza para someterse a una nueva prueba.