Diagnostican a Marta Peñate un nuevo problema de salud que dificulta la posibilidad de quedarse embarazada

La exconcursante de 'Supervivientes' ha revelado si va a recurrir a la gestación subrogada para tener un bebé con Tony Spina

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' ha explicado por qué no se plantea adoptar por el momento

Marta Peñate, exparticipante de 'Supervivientes' y 'La isla de las tentaciones', lleva más de un año intentando quedarse embarazada para cumplir su sueño de tener un hijo con Tony Spina. Lo está intentando con técnicas de reproducción asistida y ya se ha sometido a dos transferencias embrionarias en una conocida clínica de Madrid. Ambas han fracasado y sus seguidores le han preguntado si se ha planteado, ante tantos problemas para lograr el embarazo, recurrir a la gestación subrogada.

La ganadora de 'Supervivientes All Stars' nunca había querido responder hasta esta pregunta hasta ahora, que se ha lanzado a aclarar si recurrirá a la gestación subrogada, que está prohibida en España, pero que es legal en otros países como Estados Unidos, donde famosas como Kim Kardashian o, más recientemente, Lily Collins, han recurrido a ella. A ese país se desplazaron también famosas españolas para ampliar sus familias: así nació Sheila, la hija mayor de Tamara Gorro y Ezequiel Garay, y Ana Sandra, la nieta de Ana Obregón e hija póstuma de Aless Lequio.

En un vídeo en el que responde preguntas que no había querido contestar hasta ahora, la que fuera concursante de 'Gran Hermano 16' revela que no va a recurrir a la gestación subrogada para ser madre, aunque ha querido dejar claro que "respeta a todo el mundo" que se haya decantado por esta opción: "Como no sé si esas mujeres lo hacen por dinero o por ayudar a los demás prefiero no arriesgarme".

También aclara en ese vídeo que acumula ya más de 22.000 'me gustas' que no tiene pensado adoptar y que si lo hace en un futuro será porque así lo desea y es su primera opción, y no porque no pueda lograr quedarse embarazada: "Adoptar no es una segunda opción y creo que adoptar lo podemos hacer todas las personas, tengamos problemas para tener hijos o no".