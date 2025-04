Melodie Peñalver no se ha quedado callada y ha reaccionado a la relación entre Bayan y su exnovio Beltrán . Después de que Samu Chávez aclarase el motivo real de su ruptura con la mallorquina , la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ no se corta a la hora de hablar claro sobre su expareja y la concursante de ‘Los vecinos de la casa de al lado’.

Durante el último debate de ‘La isla de las tentaciones’ se confirmaba este idilio y, tras las últimas informaciones que han salido a la luz, Asier Montaño se ha puesto en contacto con la influencer para saber cuál es su opinión . A pesar de que, en un principio, la admitía que no tenía “mucho que decir”, lo cierto es que ha acabado estallando por completo. “No me sorprende nada de lo que me pueda llegar de esta persona” , asegura tajantemente.

La creadora de contenido tiene mucho que decir sobre la que fuera su pareja y su vínculo con Bayan Al Masri: “Sé que no hace nada por hacer, no da puntada sin hilo”. Melodie se reafirma admitiendo que no se ha portado nada bien con ella y que no le sorprende nada de su parte. “No tengo nada de trato con esta persona y a ella ni la conozco”, explica.