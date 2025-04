Críticas a Adara Molinero por su petición a los chicos en la primera cita

Adara Molinero , finalista de ' Supervivientes 2023' y exconcursante de ' GH 17', decidió romper su relación con Álex Ghita el verano pasado y desde entonces no se le conoce pareja. Aunque en varias ocasiones dijo que no le apetecía conocer a nadie, ahora ha revelado que está teniendo citas y le ha contado a sus seguidores de Instagram que se ha puesto una norma a la hora de aceptar o rechazar a los hombres .

"Nunca hago este tipo de vídeos, pero... ¿Para qué vivir si no vas a ser criticada?", comienza diciendo la influencer en el vídeo que ha compartido en Instagram, ya anticipando que iba a recibir críticas por lo que iba a contar, como finalmente ha ocurrido. Tras este comentario, ha reconocido que sigue soltera y ha dado un dato que quizá sus 'adaristas' no sabían y es que está teniendo "muchas citas" .

"¿Puede haber algo más cutre que en la primera cita te inviten a un café? El interés también se ve en las primeras citas... ¿Por qué no invitarte a cenar? El problema viene cuando invitan a todas a un café. La cosa es que en las primeras citas te hagan sentir especial. He tomado la decisión de que si me invitan a un café no voy a ir, no me hace sentir especial, por lo menos cúrratelo", revela la hija de Elena Rodríguez en su vídeo.