Lo más llamativo de sus declaraciones son las palabras que ha tenido para Alejandra Rubio , prima de su ex José María Almoguera. De la hija de Terelu Campos, Paola Olmedo tiene una idea muy clara. Es la primera vez que la esteticista hace mención a la influencer y de la opinión que tiene de ella .

" Empatizo con Alejandra Rubio porque se inventan demasiadas cosas sobre ella", ha explicado antes de añadir: "Sé lo que se siente y no mola". Dejando claro con esta afirmación que no tiene nada contra ella y mucho menos que exista algún tipo de tensión.

Lo mismo ha querido trasladar del resto de familia de su exmarido. Más allá de hablar de Carmen Borrego y de su enfrentamiento con José María Almoguera, Paola Olmedo no había entrado en ningún otro tema que afectar a la que fue su familia política. Hasta ahora que todo ha mejorado entre ellas y con la que más, con su exsuegra.

Rechazando enfrentamientos televisivos con su exsuegra y también con José María Almoguera. "No me prestaría a ese juego", ha declarado, también ha tenido unas palabras para la nueva novia de su ex María Sánchez 'La Jerezana' y también para el concurso que ha tenido en 'Supervivientes' Terelu Campos.