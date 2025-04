La primera vez que Rosario Matew tomó la decisión de hacerse algo en el rostro fue con 19 años . La que fuera participante de 'La isla de las tentaciones' acudió a una clínica , que no parecía ser de fiar, "era un sitio medio clandestino" , señala la creadora de contenido. La novia de Stiven se sometió a un aumento de labios y con el tiempo le empezaron a salir bolas en la zona inferior del labio superior.

"Me pusieron biopolímero" , exclamaba Rosario Matew, la cual explicaba que se trata de una sustancia incompatible con el organismo, que nunca jamás se reabsorbe. Asimismo, los polímeros se utilizan para construir parte de la cola de los aviones, por lo que su uso en la medicina estética está totalmente contraindicado. L a última concursante de 'Supervivientes' que ha abandonado Honduras contaba que debería someterse a una cirugía para sacar toda la sustancia .

La que fuera participante de 'La isla de las tentaciones' estaba segura de que esta vez las cosas no saldrían mal, puesto que fue a una clínica de confianza, pero un agente externo hizo que todo eso cambiara. "La foto es muy impactante. Bebía agua y se me caía por los lados", explicaba la alicantina, muy preocupada por todo lo que le había sucedido. Rosario Matew esperó una semana para poder mostrarse frente una cámara y aseguraba que nunca más se haría algo en el rostro, algo que no terminó siendo cierto.