A pesar de haber abandonado República Dominicana juntos durante su hoguera final, Andrea Arpal tomó la decisión de poner punto y final a su relación con Joel Benedicto meses después de su aventura en 'La isla de las tentaciones'. Ahora, la catalana expone en 'Mi rinconcito' sus sentimientos por primera vez después de comunicar a sus seguidores el fin de su noviazgo. " Me estoy sincerando" , comienza diciendo la influencer, la cual al explicar el momento que está atravesando.

A Andrea Arpal le cuesta mucho mostrar sus sentimientos, pero esta vez no ha dudado en hacerlo para que todo el mundo pueda entender su posición. Entre lágrimas , la joven de 28 años confiesa si se arrepiente de haber roto con el influencer , o si, por el contrario está feliz de haber dejado atrás su pasado con Joel Benedicto. Asimismo, la enfermera habla claro sobre sus vivencias con el catalán, tras haber tenido muchas idas y venidas durante los tres años que han estado juntos.

Por otro lado, en este primer vídeo de su canal de mtmad, Andrea Arpal recuerda su historia con Joel Benedicto desde sus inicios hasta ahora. "No era una relación sana, no me hacía bien", recalca la influencer en varias ocasiones al echar la vista atrás. Sin tapujos, la de Barcelona confiesa cómo fue cambiado su noviazgo a lo largo del tiempo antes de ir a 'La isla de las tentaciones' y cuenta por qué su relación ha terminado realmente. ¡Dale al play y descúbrelo!