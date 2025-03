Así ha sido el encuentro de Joel y Andrea en el debate final de 'La isla de las tentaciones' después de haber roto

Andrea y Joel han llegado al debate final de ‘La isla de las tentaciones’, donde tras anunciar que “han roto”, han hablado sobre esto largo y tendido con Sandra Barneda.

Joel y Andrea, que salieron juntos después de su hoguera de confrontación en ‘La isla de las tentaciones’, llegaban al reencuentro confesando que no todo había sido fácil entre ellos desde que se marcharon de República Dominicana, pero que su relación continuaba adelante. Aunque esto ha cambiado, durante el pasado ‘Debate de las tentaciones’ con Sandra Barneda, ella confesaba la ruptura con Joel y él lo confirmaba.

Andrea era la primera en entrar al plató y se confesaba con Sandra: “Siempre ha sido una relación de muchos altibajos y eso siempre acaba cansando”. La que aseguraba que después de salir de ‘La isla de las tentaciones’ ella ha cambiado: “He crecido mucho personalmente como persona y he madurado mucho, he salido de la isla teniendo las cosas claras, lo que quiero y no de una relación”.

Y confesaba el motivo que les llevó a la ruptura: “Salí de la isla sabiendo lo que quería en una relación y lo que no, me hice mucha autocritica y él no, yo mejoré muchísimo y él se acomodaba, no dio lo que él me pedía a mí, se intercambiaron los papeles, se volvió muy frío. Empezaron las discusiones, las faltas de respeto y la monotonía”.

La que aseguraba que “esta desenamorada de Joel” tras este tiempo: “He pasado el duelo en el último tramo de la relación, yo no era feliz”.

Después de escuchar la versión de ella, Joel entraba en el plató para explicarse: “Veníamos con muchos problemas porque somos de diferentes formas de ser. Lo que pasó después de la isla es que, poco a poco, volvió a pasar lo mismo. Ella es una persona muy fría y yo todo lo contrario”. Afirmando que “no ha superado” lo que pasó en el programa: “No me siento orgulloso”.

Joel confesaba que “sigue enamorado” porque no la puede olvidar en tres semanas que llevan sin estar juntos: “La quiero, aunque no la quiero como al principio. Me mató escuchar que no está enamorada de mí”. Momento en el que Andrea explicaba que la situación le da mucha pena, pero que, en este momento, “no le sale estar con él”.

