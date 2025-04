Marlon Brando, el icono más rebelde de Hollywood, a través de sus excentricidades

Muchas veces, los directores y ayudantes de dirección se las tenían que ingeniar para esconder papeles con sus líneas de diálogo por todo el set de rodaje. Tenían que estar visibles para el actor pero no para la cámara. Para Brando, era la forma perfecta de darle autenticidad a su personaje, diciendo sus frases por primera vez, y que la cámara captara la magia. No solo fue célebre este método de interpretación en 'El Padrino', sino en toda su filmografía, como por ejemplo en 'Superman', donde el set estaba repleto de tarjetas escondidas para la estrella.

Pero a Brando no le gustaba ni la fama ni el sistema de Hollywood. De hecho, se negaba a situarse en lo políticamente correcto, en lo socialmente normal. Aceptó su bisexualidad desde el comienzo, hablando siempre de ser sexualmente fluido, como indicó William J. Mann en la biografía de la estrella 'The Contender - The Story Of Marlon Brando'. "Podía tener muchas inseguridades, pero el sexo no era una de ellas".