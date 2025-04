Tras esas palabras, la tertuliana empezó a contar cómo se había dado cuenta de que tenia “algo malo”: “ Me empezó a doler la garganta en el mes de mayo y se me empezó a localizar en el lado izquierdo en verano” afirmó.

Afirmó que se dio cuenta de que se lo tenía que mirar un día que vio cómo Emma García le decía que no gritara tanto en el plató de ‘Fiesta’: “ Te dije que tenía el oído mal y hasta que no verbalicé eso, no fui consciente de que llevaba tiempo conviviendo con el dolor de oído unas semanas. Ahí me asusté porque lo tenía localizado. Sabía que tenía algo malo, lo tenía clarísimo”.

“Mi doctor es maravilloso, supercariñoso y me lo dijo inmediatamente, en cuanto me hizo una prueba. Me dio un abrazo y me dijo que me esperaban unos meses duros pero que él iba estar a mi lado”, aseguró la colaboradora, visiblemente emocionada, en su primera entrevista en Telecinco tras anunciar que tenía cáncer.