La empresaria deja entrever que el exfutbolista "ha mentido, ocultado información y que tiene malas intenciones"

La modelo de 34 años advierte con que "el tiempo pone todo en su sitio" y que "los hechos quedan plasmados"

Jota Peleteiro celebra el final del Ramadán posando con los hijos de Jessica Bueno vestidos de musulmanes

Jessica Bueno ha atravesado un durísimo trance, pero ahora se siente más tranquila. Jota Peleteiro ha concedido su primera entrevista para '¡De Viernes!' mientras ella se defendía en plató de sus acusaciones. No fue fácil, pero la empresaria y modelo de 34 años asegura sentir "paz mental". A través de su perfil oficial de Instagram, la exconcursante de 'Supervivientes' ha emitido un comunicado.

La colaboradora de televisión no atraviesa el mejor momento de su vida. Su reciente ruptura sentimental con Luitingo le ha dejado muy tocada, pero está haciendo todo lo posible por levantar cabeza y salir adelante. Lo cierto es que la entrevista de Jota Peleteiro no le ha puesto las cosas nada fáciles, pero ella no se ha dejado amedrentar.

Después de responder punto por punto a todas sus declaraciones, la influencer ha emitido un tajante comunicado en el que deja entrever que el exfutbolista y ahora empresario, dueño de una empresa multimillonaria de agrotecnología, ha mentido, ocultado información y que tiene "malas intenciones".

"La paz mental que consigues cuando no mientes, no ocultas, no engañas, no tienes malas intenciones, no traicionas... eso es felicidad. La conciencia tranquila es lo que puede salvarte de un vacío en tu vida", asegura la que fuera también participante de 'GH VIP', donde conoció a Luitingo.

Un comunicado en el que Jessica Bueno ha querido dar las "gracias por el apoyo desde la distancia" a su legión de seguidores, que cada vez son más, y a los que ha prometido que volverá a ser la misma que un día conocieron. "Sigo caminando, a lo mío, cuidando de mi burbuja, de mi realidad, de mis ganas de vivir y luchar por mi futuro para poder dar la vida que merecen los que más quiero", ha reflexionado la modelo.

Valgo más por lo que callo que por lo que hablo