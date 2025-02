Laura Galera aclara si le gustó Edi antes de enamorarse de Manu

Ahora, en una entrevista exclusiva con OUTDOOR que ha dado junto a su novio, le hemos preguntado a la sevillana si alguna vez tuvo sentimientos por el actual novio de Violeta Crespo y nos ha aclarado que no, como se puede ver en el vídeo que encabeza este artículo; igual que ha hecho su pareja, que nos ha revelado que no tuvo sentimientos ni por Maica Benedicto ni por Lucía Rolek , que fueron las dos concursantes con las que le shippearon a él.

"Fueron rumores, que la gente shippea y se imagina pero ahí no existió absolutamente nada", ha subrayado de nuevo la andaluza, que también ha revelado que actualmente y tras su reconciliación al final del concurso tiene una buena relación con Edi aunque apenas tienen contacto : "Es que yo no soy mucho de hablar por teléfono, pero la verdad es que cuando hablamos súper bien".

"Yo sé que lo tengo y él sabe que me tiene", ha sentenciado la amiga de Ruvens, que pese a no ser íntima del gallego no duda del vínculo que existe entre ellos y que se forjó en sus primeras semanas conviviendo en la casa de Guadalix de la Sierra.