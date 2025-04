Edi Insua rompe su silencio y se pronuncia sobre las palabras que le ha dedicado su excompañera en la famosa casa de Guadalix de la Sierra. El exconcursante de 'G ran Hermano' no ha dudado en responder y d efiende a Violeta Crespo de los ataques de Maica Benedicto . En el estreno de su canal de mtmad, ‘Obvio microbio’, la murciana estalló contra la pareja como nunca antes y ahora ha llegado el turno de réplica para la pareja de influencers.

Después de comunicar un importante paso para su relación con la toledana, Edi Insua se muestra tajante y visiblemente molesto por los ataques de Maica hacia él y su novia Violeta. “La tienes en la boca por envidia”, empieza diciendo el empresario. El exconcursante de ‘Gran Hermano’ no entiende por qué la influencer ha centrado buena parte de su primer vídeo en hablar de ellos y ha sido claro con su postura. “En mi primer capítulo no me molestaría en hablar de los demás”, asegura el gallego.