Lidia González 19 DIC 2025 - 09:00h.

La exconcursante de 'Supervivientes' revela si su sonrisa es fruto del uso de láminas dentales

Oriana Marzoli se retira un retoque estético del rostro y muestra el resultado

Oriana Marzoli ha dado un golpe sobre la mesa para hablar sobre uno de los grandes temas por los que se le ha estado preguntando en su última etapa televisiva. Después de desvelar todos los retoques y operaciones que se ha hecho, la que fuera concursante de ‘Supervivientes’ aclara, de una vez por todas, si lleva carillas. De esta manera, la creadora de contenido confiesa si ha decidido realizarse uno de los tratamientos estéticos que más a la moda está entre los creadores de contenido. ¡Descubre la respuesta en Mediaset Infinity!

En los últimos años, la influencer ha sido muy cuestionada por el evidente cambio físico que ha experimentado y ha dado el paso de explicar todos los secretos que hay detrás de esta transformación. Los seguidores de la venezolana siempre se han preguntado si su perfecta sonrisa es fruto del uso de láminas dentales. La que fuera concursante de ‘Gran Hermano VIP’, que ha mostrado su apoyo a Adara Molinero tras anunciar que deja los realities, se sincera como nunca al respecto.

La que fuera tronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ ha sido muy clara a la hora de explicar el motivo por el que tiene esta radiante sonrisa realmente. “Tengo los dientes gigantes y rectos”, confiesa la influencer entre risas. Desde que empezase en televisión con tan solo 19, la creadora de contenido ha cambiado mucho y se lo cuenta todo a sus seguidores.

Oriana Marzoli carga contra las personas que ocultan sus retoques estéticos

Oriana Marzoli siempre ha presumido de mostrarse transparente con todos sus seguidores respecto a todas las intervenciones que se ha realizado y, por ello, ha hecho también una importante reflexión al respecto. La que fuera concursante de ‘Supervivientes’ carga contra las personas que ocultan sus retoques estéticos y admite que, algunas personas, le han asegurado haberse realizado tratamientos de este tipo y los han negado públicamente.

Oriana Marzoli regresa una vez más a su canal de mtmad para aclarar un importante aspecto respecto a su físico que no ha pasado desapercibido. Después de ponerla en duda durante mucho tiempo, la creadora de contenido ha confesado si se ha puesto carillas, unas láminas muy finas que se colocan en la parte frontal de los dientes para mejorar su apariencia. ¡No te pierdas todo lo que ha contado en ‘Algo pasa con Oriana’, disponible en Mediaset Infinity!