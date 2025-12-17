Diego Matamoros habla de la relación de su hermana Laura y Daniel Illescas

Laura Ceballo 17 DIC 2025 - 18:00h.

El exparticipante de 'Supervivientes' muestra sin tapujos su opinión sobre aquel romance

Diego Matamoros admite que ha sido infiel en sus relaciones: “No tengo arrepentimiento”

Diego Matamoros ha visitado el plató de 'En todas las salsas' para contar toda la verdad sobre su vida y sincerarse acerca de algunas cosas de las que no ha hablado nunca. El que fuera concursante de 'Supervivientes' ha admitido haber sido infiel durante sus relaciones y se ha sincerado por completo sobre este tema. ¡No te pierdas todo lo que ha contado, en el programa completo, disponible en Mediaset Infinity!

Pero, además, el creador de contenido ha recordado la relación que tuvo su hermana Laura con el influencer Daniel Illescas, al que no ha dudado en dedicar unas palabras. Diego desvela en exclusiva qué opina de él, cuál fue su relación mientras estuvo con su hermana y cómo se llevan a día de hoy, ya que han coincidido en algunos viajes por trabajo.

Y no solo eso. Diego ha hablado sin tapujos desvelando cómo fue la relación de Daniel Illescas con su familia mientras estuvo con su hermana, especialmente con su madre.

Vai no ha dudado en preguntarle entonces si consideraba que esa relación había sido real o si, por el contrario, escondió algún tipo de interés. Su respuesta ha sido más que clara. ¡Descubre qué opina sobre la relación de su hermana Laura y Daniel Illescas dándole al PLAY!

Programa completo: Diego Matamoros se sincera sobre los celos en sus relaciones

Diego Matamoros ha mostrado su faceta más personal durante su vista a 'En todas las salsas', en la que ha echado la vista a atrás a algunas de las parejas que ha tenido. El que fuera concursante de 'Supervivientes' se ha sincerado sobre los celos que ha vivido en sus relaciones y cómo ha conseguido lidiar con esas situaciones. Además, ha hablado claro del perfil de personas con el que ha tenido que vivir este tipo de circunstancias.