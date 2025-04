La exconcursante de 'Supervivientes' y 'GH VIP' ha hablado abiertamente del distanciamiento con sus amigas

La exnovia de Luitingo ha revelado la razón por la que no fue a la boda de una de sus mejores amigas

Tras su ruptura, Luitingo y Jessica Bueno se han volcado en sus respectivos trabajos: el finalista de 'GH VIP' se ha centrado en carrera musical y la exconcursante de 'Supervivientes' en potenciar su faceta como creadora de contenido en Instagram. En esta línea, está acudiendo cada vez a más eventos para llegar a más gente y que aumenten sus seguidores en la mencionada red social y también ha decidido participar en el podcast 'Madres y Musas'.

La charla del episodio al que ha sido invitada giraba en torno a las amigas y a lo fácil que puede resultar alejarse de las amistades en la edad adulta debido a lo centrada que puede estar una en sus responsabilidades como madre y en la rutina. Un tema con el que la modelo se ha sentido muy identificada, asegurando que se ha distanciado de muchas de sus amigas, pero que se siente afortunada porque cuando se hizo pública su ruptura con Luitingo muchas le escribieron para ofrecerle su apoyo pese a que llevaba meses o, incluso un año, sin hablar con ellas.

La sevillana ha explicado que un factor que le hizo ser una persona con poca vida social más allá de los planes que realiza con sus tres hijos, que tienen 12, 10 y 3 años, es que se centró mucho en su faceta como madre de Fran Rivera Bueno, su hijo en común con Kiko Rivera, que llegó al mundo cuando ella tenía 22 años: "Cuando fui madre por primera vez estaba muy observada por la prensa y por todo el mundo. Yo me metía muchísima presión y quería ser la madre perfecta para que nadie me juzgara. Por eso, a pesar de ser tan joven, pues me centré en mi hijo porque yo no quería salir ni quedar para que no dijeran que me estaba divirtiendo y había dejado de lado a mi hijo".

Otra razón por la que la andaluza no tiene contacto asiduo con sus amigas es que su grupo "de toda la vida", el de sus amigas del pueblo de Los Molares, viven allí y ella va "poquísimo" a esta localidad situada cerca de Sevilla, ciudad en la que reside actualmente. "Pero sé que si las llamo estamos ahí", ha apostillado Jessica, que también ha revelado que no ve a su mejor amiga de la infancia porque vive en Dublín pero que hablan por Instagram.

También ha contado que siempre se ha llevado mejor con los chicos que con las chicas porque le han criticado mucho otras mujeres y que en el colegio no lo pasó muy bien porque una de las chicas de su grupo, que ejercía como "la líder", la ridiculizaba por haber comenzado su carrera como modelo: "Lo he pasado muy mal en el inicio de la adolescencia, pero no sabía ponerle freno porque no me quería quedar sola".

La modelo ha asegurado que se considera "una buena amiga" pese a que no "riega sus amistades" y las descuida en el día a día más de lo que le gustaría. Para ejemplificar lo mucho que la absorbe la rutina ha contado que se olvidó de ir a la boda de una de sus amigas más cercanas, Montse, porque estaba haciendo las prácticas de la carrera en una agencia de publicidad: "¡Y encima era la testigo! Le vuelvo a pedir perdón desde aquí, ahora públicamente".

Sé que tiene que cambiar el chip porque no quiero vivir la crianza de mis hijos sola