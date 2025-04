Noemí Salazar estalla tras las críticas por "hacer deporte tras la liposucción"

Noemí Salazar se ha cansado y ha estallado tras las críticas que ha recibido por hacer deporte tras su liposucción . La que fuera integrante de ' Los Gipsy Kings ' ha compartido un vídeo entrenando para estrenarse en su nueva y saludable rutina y su contenido no ha sido muy bien acogido entre su comunidad. Entre los comentarios que se ha encontrado la exconcursante de 'GH VIP' destacan los que la tachan de floja por entrenar con pesas de dos kilos y los que no entienden por qué hace ese tipo de deporte, si se ha hecho recientemente una liposucción.

Sin poder contenerse y movida por la impotencia, la influencer de 32 años no se ha quedado callada tras leer algunos de los comentarios que ha recibido. Todo el revuelo se ha formado por un vídeo que Noemí ha compartido: su primera rutina de entrenamiento para poner en forma, principalmente el trasero, y "lucir culazo durante el verano", ha dicho para promover este contenido. Sin embargo, las críticas al vídeo no se han hecho esperar.

"¿La gente está bien de la cabeza? Me están criticando porque estoy empezando a entrenar y me decís que vaya mierda de entrenamiento, que si estoy con pesas de 2 kilos. Cariño, ¿qué queréis que empiece con 200? No puedo con algo de 20 kilos porque acabo de empezar. No sé si lo veis muy raro", ha empezado puntualizado la que fuera integrante de 'Los Gipsy Kings' de parte del hate que ha recibido.