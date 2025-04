A la gaditana no le ha hecho nada de gracia que Alba saque a colación su faceta de madre como algo despectivo sobre una posible relación con Gerard. La influencer no lo ha dudado y ha cargado duramente contra ella, muy dolida por la referencia a su pequeña: “Si en ese momento estoy ahí, me tienen que sacar”, afirma muy contundente. “Ojalá nunca tenga que vivir que se separe del padre de su hijo, las madres solteras tenemos derecho a rehacer nuestra vida”, asegura.