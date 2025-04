" No es una dinastía" . Con estas contundentes palabras, Bill Gates ha dejado claro en una entrevista que sus hijos no heredarán su inmensa fortuna de más de 150.000 millones de dólares.

Así lo ha anunciado en el pódcast 'Figuring Out With Raj Shamani', donde ha reabierto el debate sobre la herencia, la responsabilidad social de los millonarios y hasta qué punto el dinero garantiza -o limita- el futuro de las nuevas generaciones. "Mis hijos recibieron una excelente crianza y educación. No sería un favor para ellos. No les pido que dirijan Microsoft", ha aclarado.