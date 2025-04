Gracias a las últimas intervenciones de Jessica Bueno y su exmarido en televisión, recientemente se han conocido bastantes detalles sobre la fallida relación de Miriam y Jota. Detalles que ella misma aclarará esta noche, como que el exfutbolista se portó mal con ella o le fue infiel. También se ha sabido que se conocieron una vez roto el matrimonio de Jessica y Jota, por lo que ella no fue amante de Peleteiro, como se insinuó en un primer momento.

"A mi pareja la conocí tres semanas después de que Jessica Bueno me pidiera el divorcio", contaba el propio Jota a principios de 2023, mientras aseguraba haber conocido a Miriam en una "reunión de trabajo".

Su primera imagen juntos vio la luz en diciembre del 22. No fue a través de sus perfiles oficiales de redes, sino en la cuenta de una de las empresas del de A Pobra do Caramiñal, en la que Miriam Gurutze estuvo trabajando durante un tiempo. Desde entonces, y durante los escasos meses que estuvieron juntos, la pareja no paró de presumir de su amor a través de internet.