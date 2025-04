Si tapujos, Joel Benedicto explica la realidad de la economía de pareja que sostenía con Andrea Arpal y le dedica un contundente mensaje a la expretendienta de 'Mujeres y Hombres y Viceversa'. "Me parece muy sucio que me digas que me has mantenido", comenta el influencer, que no puede creer que su exnovia haya dicho todo eso sobre él. ¿Será cierta la versión de la enfermera? ¿Es cierto que ella pagaba el alquiler? ¡Dale al play y descúbrelo!