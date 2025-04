La cuenta atrás ha comenzado y Susana Molina está ultimando los preparativos de su boda con Guille Valle

La exconcursante de 'Gran Hermano' y de 'LIDLT' ha compartido la reacción de su amiga Dulceida al verla vestida de novia por primera vez

Susana Molina impone una regla para cerrar la lista de invitados de su boda: "Hay gente a la que le sentará mal"

La boda de Susana Molina está cada vez más cerca y con ella, todos los preparativos del evento. En esta ocasión, la exparticipante de 'La isla de las tentaciones' ha acudido a la primera prueba de su vestido de novia, un plan muy especial al que ha ido acompañada no solo de su madre, si no también de sus amigas, entre ellas, Dulceida, que no ha podido disimular la emoción en su rostro al ver a Susana vestida de novia.

Hace ya más de un año desde que la exparticipante de 'La isla de las tentaciones' anunciara su compromiso con el empresario Guille Valle en sus redes sociales, presumiendo de su anillo de compromiso y gritando a los cuatro vientos la ilusión con la que afrontaba esta nueva etapa. Desde entonces, la influencer no ha podido contener su emoción y ha ido dejando pistas en sus redes sociales de cómo será su boda de ensueño: con plazas limitadas y sin niños.

Ahora, con el día de su boda cada vez más cerca, la exconcursante de 'Gran Hermano' ha compartido uno de los momentos más esperados, la primera prueba de su vestido de novia. "Ha llegado el día, me he puesto así un poco mona para verme más favorecida porque me voy a la prueba de mi vestido de novia", ha confesado en sus redes sociales sin poder contener sus gritos de emoción.

"No sé cuanto voy a poder grabar porque evidentemente no voy a enseñar el vestido, pero intentaré grabaros las reacciones, si son buenas, si son malas no porque vendré llorando", ha bromeado Susana, que después ha compartido con sus seguidores las reacciones de sus amigas al verla vestida de novia por primera vez. Entre los presentes en esta primera prueba, han estado la madre de Susana y Dulceida, que se han mostrado muy nerviosas mientras esperaban a que la protagonista saliese del probador.

Boquiabiertas y entre gritos, las amigas de la murciana han expresado su emoción al verla por primera vez con el vestido que llevará el día de su boda. "Me encanta", "Que guapa", "No puede estar más bonita", "Es muy ella", "Muy elegante", son algunas de las pocas palabras que han sido capaces de verbalizar las amigas de la influencer, que no han querido dar ninguna pista que revelara las características del traje.