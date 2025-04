Tras sus tres embarazos, la concursante de ‘Supervivientes’, se hizo una abdominoplastia. "Me he hecho una abdominoplastia porque de los tres embarazos se me quedó la tripa como abierta y me recomendaron hacérmela para que con el paso de los años no me saliera una hernia. Además, me hice un lipováser y no sé qué; todo lo que quiso el médico. No quería entrar nunca más a quirófano y entonces me subí el pecho. Era una cosa que quería hacer a los 50 y pico, pero ahora ya las tengo para siempre ahí arriba. No me metí prótesis. Con la grasa que sobraba de la barriguita, en el mismo quirófano me lo pusieron ahí", aseguraba la colaboradora de ‘TardeAR’ en su el programa.