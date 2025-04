"Me quedo moña y le digo: 'Tú también, ¿no? ¡Estás tú bonita!'", fue la respuesta que le dio la canaria, que en su directo, que ha recogido 'La Cuernis', confesó que le molestó mucho y le "tocó el ego" que su compañera le insinuase que su físico necesitaba una mejoría porque está pasando por "un mal momento" debido a que no sabe si podrá quedarse embarazada de nuevo por sus problemas de fertilidad.

"Yo con Fani no me llevo mal, pero es que ya son muchos comentarios que me tocan los huevines", continuaba explicando la amiga de Adara Molinero en su directo, en el que añadía que había decidido escribirle un mensaje a Fani para comentarle que le había sentado muy mal lo que ella consideraba una crítica ofensiva hacia su físico: "Fui a escribirle que me parecía muy bien que ella tuviera unos estándares de delgadez, pero que no le puede decir a nadie, y menos porque no sabes por qué momento está pasando, que tiene que ir al gym".