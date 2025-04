Así es Vier Márquez, el defensor de Montoya en ‘Supervivientes’

El mundo de las cámaras no es nuevo para Vier que ya participó en ‘Ven a Cenar conmigo’ de Cuatro en 2020. Aquel paso por el reality culinario nos permitió profundizar un poco más en su personalidad: es de los que no se calla y no le gusta la gente que no va de frente. Paradójicamente también descubrimos que como cocinero no tiene mucho futuro.