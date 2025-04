Los reveladores audios que podrían desmontar la relación de Montoya y su defensor, Vier

Los colaboradores opinan de estos audios y Vier los escucha y reacciona en directo

El defensor de Montoya rompe su silencio sobre sus relaciones con Anita y Gala en 'Supervivientes'

Nueva polémica en torno a Montoya. Llegan a 'Fiesta' unos audios en los que se puede escuchar al concursante de 'Supervivientes 2025' hablando mal de Vier, su defensor en este reality. No es la primera vez que se ha dicho que Vier y Montoya no son amigos, entonces ¿por qué el exparticipante de 'La isla de las tentaciones' escogió a esta persona como defensor? "Dice que no es su amigo, que no tiene nada que ver, que lo ha elegido porque tiene muchos contactos, porque sabe hacer televisión y porque manipula muy bien", nos cuenta nuestra compañera.

Cuando los colaboradores de 'Fiesta' escuchan estos audios, no tardan en reaccionar y a apuntar a "una estrategia que nace anterior al concurso que muestra una faceta de Montoya que igual no es tan pasional como pensábamos y tiene más coco de lo que parece", dice Miguel Frigenti. "Esto es estafar al espectador", añade Alexia Rivas. Por su parte, Cristian Toro cree que "va a haber un antes y un después en el concurso de Montoya cuando la gente escuche esto. No es el Montoya que está siendo ahí de real, ha venido con una estrategia muy clara. Lo sospechaba porque le veía muy sobreactuado".

"Esto desenmascara el papel de Montoya en la vida y en la televisión. Se le va a caer a mucha gente. Esto es ser una actor, lo que hay en la isla es un actor. Esto es no ser real. Han mentido porque dicen que se conocen de toda la vida", reflexiona Alexia Rivas a medida que avanza la conversación. Ante estas revelaciones, Emma García decide escuchar estos polémicos audios: "Por favor, ¿a quién se refiere?", se pregunta la presentadora de 'Fiesta', visiblemente sorprendida por escuchar hablar a Montoya de esta manera sobre su defensor.

"No sé si le va a ayudar este audio a Montoya", añade Emma García, que se acerca al público para que una mujer asistente en el plató pueda escuchar estas polémicas palabras por parte del participante. La mujer se muestra muy sorprendida. "Es un tío que sabe dónde está, sabe que está en la tele", opina Ricky García por su parte. "Lo que más te gusta, como espectadora, es la naturalidad del personaje", considera Marieta a la hora de intervenir en un debate que se crea en el plató sobre la naturalidad y espontaneidad a la que Montoya nos tiene acostumbrados.

Otro de los debates que surgen en plató es sobre si es lícito o no que un defensor no tenga apenas relación con el concursante al que defiende, cosa que algunos de los colaboradores no desaprueban, porque consideran que también es importante tener una buena defensa por parte de alguien que sepa desenvolverse en los medios. El problema, según Alexia Rivas, es que "nos digan que se conocen de toda la vida cuando no es verdad" porque esto sería un engaño hacia el espectador (y es lo que ella les reprocha).

Vier escucha los audios de Montoya y reacciona