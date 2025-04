Según cuenta la periodista, esta persona que se ha puesto en contacto con ella iba a ser el verdadero defensor del concursante en 'Supervivientes', sin embargo, por temas laborales no pudo y por eso el elegido finalmente fue Vier. Aún así, él afirma a Leticia Requejo que "Montoya y Vier claro que son amigos, se conocen desde que son muy pequeños. Es cierto que no son 'besties', pero sí son grandes amigos". Además, asegura a la periodista que "saben que Vier no quiere fama, lo que quiere es el bien de Montoya".