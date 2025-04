En primer lugar, a Vier no se le veía muy convencido de esta reconciliación entre Montoya y Anita: "Yo no quiero, pero si él quiere... ellos sabrán lo que quieren... si le tuviera que dar un consejo como amigo le diría que no". Y es que Vier recordaba lo "mal que lo había pasado" Montoya tras 'La isla de las tentaciones', una situación que no quiere que se repita en el concursante como buen amigo que es de él: "Verlo como él ha estado antes... si ha pasado página...".