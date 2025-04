Joel ha decidido tatuarse su cuerpo para llevar siempre consigo a Andrea, un gesto que ha dejado sin palabras a sus seguidores y, especialmente, a la propia influencer, que no ha tardado en reaccionar. “Joel se ha hecho un tatuaje por mí”, dice con cierta sorpresa. La enfermera, que ha dejado claro en varias ocasiones que ya no está enamorada de su exnovio, no sabe cómo encajar la situación. “No sé cómo tomármelo, la verdad”, reconoce.