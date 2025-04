Un poco después, compartía un vídeo en el que admite haberse hecho una liposucción y en el que vuelve a afearle a Fani, aunque sin nombrarla en ningún momento, que hubiera hecho pública esa información: "Estoy en mi derecho de que se respeten mis tiempos. Yo os iba a contar que me he sometido a una operación que lleva un proceso de recuperación y que se me ha juntado con una ruptura . No me encontraba preparada para sentarme y contarlo. Creo que estoy en todo mi derecho de contarlo yo porque es algo personal, es algo de un historial clínico privado y tendría que haber sido yo la persona que siente y os dé la noticia".

La exparticipante de la sexta y séptima edición de ' La isla de las tentaciones ' también explica en su vídeo que es consciente de que "se le nota" que se ha hecho una liposucción y que considera que no lo ha ocultado porque ha compartido fotos en las que "se le nota" el cambio físico: "Subo fotos porque me encanta cómo me ha quedado, pero eso no le da derecho a nadie a afirmar que me he hecho un retoque estético porque es mi cuerpo".

"Me he sometido a una lipoescultura; me he sometido a una lipotransferencia a glúteos con lipoescultura en la tripa. ¿Por qué me la he hecho? Yo he sufrido mucha ansiedad durante el último año que ha hecho que engorde muchísimo y hay gente que me lo decía de manera despectiva: 'Te estás poniendo sampona', 'Te estás poniendo gorda'. Cogí como once kilos y a mí esos once kilos me pesaba mucho porque yo soy una persona que estoy acostumbrada a verme muy delgada y me dio mucha inseguridad hasta el punto de que cambié mi forma de vestir", es el motivo que la amiga de Marieta y Ana López ha dado para justificar el por qué de su operación.