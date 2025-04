La influencer, harta de las “mentiras” que Joel ha pronunciado sobre ella, da su versión de todo lo ocurrido, sacando a la luz el desconocido encuentro que han tenido, hace solo unos días. “Nos hemos visto, me ha hecho mucho daño, es muy feo lo que ha hecho, me dijo que está muy arrepentido” , ha comenzado explicando en su último vídeo en mtmad.

Cansada de las especulaciones sobre su vida privada, Andrea Arpal ha dado la cara públicamente, hablando sin tapujos sobre su relación con el futbolista Riqui Puig , tras ser pillada con el jugador durante su última cita . “No quería que saliese para no hacer daño a Joel”, asegura.

Por otro lado, Andrea se ha sincerado sobre su actual situación sentimental, aclarando de una vez por todas si está soltera o ha comenzado una relación oficial con el jugador de futbol : “Puedo quedar con quien quiera, no entiendo ese ataque, si me va a dar la patada es mi problema, quiero arriesgarme”.

Con la intención de despejar todas las dudas y poder cerrar este capítulo de su vida para siempre, la de Barcelona aclara el motivo por el que no le abrió la puerta a Joel cuando se presentó en su casa y la verdadera razón por la que aseguró que nunca estaría con un futbolista. ¿Ha cambiado de opinión? ¿Por qué ha tomado esta drástica decisión? No te pierdas toda la verdad sobre el último encuentro entre Andrea Arpal y Joel Benedicto, en exclusiva. ¡Dale al play del vídeo para ver el tajante mensaje que la participante de ‘La isla de las tentaciones’ le ha mandado a su ex!