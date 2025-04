Laura Matamoros comparte una imagen que desvela cuál es su verdadera relación con Benji Aparicio

Laura es una gran amante de las torrijas , tal y como ella misma ha contado en sus publicaciones, y su madre, Marian Flores , se ha presentado en su casa con una grandísima bandeja de este dulce típico de la Semana Santa: "Y vino la madre que me parió a hacerme las torrijas. Like es poco, están buenísimas, mamá ".

Han sido muchas las ocasiones en las que Laura Matamoros ha compartido en sus redes sociales tiernas imágenes del padre de sus hijos felicitándole por su cumpleaños o en días señalados. Ahora, aprovechando las vacaciones de Semana Santa, Laura ha disfrutado de una cena con amigos y el lugar elegido para la celebración no ha sido otro que el local que el padre de sus hijos tiene en el centro de Madrid . Laura compartía con sus seguidores fotografías de los apetitosos platos que estaban a punto de degustar: "Yummm".

Con estas imágenes, Laura Matamoros deja claro que, pese a que no se han dado una nueva oportunidad como pareja, la relación entre ellos es estupenda y no solo mantienen la cordialidad por la crianza de sus hijos, si no que pueden verse y disfrutar de planes juntos con el resto de sus amigos.