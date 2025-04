Anna Ferrer se emociona al hablar del sacrificio de su madre, Paz Padilla

Paz Padilla tiene una fuerte conexión emocional y profesional con Zahara de los Atunes. Allí no solo tiene una casa y veranea cada verano, también se encuentra la tienda de ropa que tiene junto a su hija, No Ni Ná . En sus playas también contrajo matrimonio con el amor de su vida , el difunto Juan Vidal.

"En momentos como estos no deja de sorprenderme . Siempre está muy liada, pero viene de un mes... Se encuentra grabando una película, actuando en el teatro los fines de semana y rodando la última temporada de La que se avecina", explica Ferrer, que incide en el echo de que en estos últimos días, su madre ha estado levantándose a las 6 de la mañana para rodar su próxima película, cogiendo vuelos desde Madrid hasta Sevilla para después irse a Zahara de los Atunes y ponerse al frente tanto de No ni ná como del recién reformado y reinaugurado 'El Trompeta'.

Ver cómo trabaja y cómo entrega su alma a todos y cada uno de sus proyectos es para Anna el mejor ejemplo. Una enseñanza que ha podido aprender a su lado y que ha querido transmitir a su comunidad de seguidores. "Si algo me ha enseñado es que nas cosas, para que funcionen, hay que trabajarlas. Las cosas hay que currárselas. Eso es lo que yo he aprendido de ella. Es un éxito porque hay mucho curro detrás. (...) Ese es el ejemplo que me da cada día. El éxito nunca llega de casualidad. En situaciones como la de esta semana lo reafirmo".