El atún y el mar como señas de 'No ni ná': la tienda de Paz Padilla y de Anna Ferrer en Zahara de los Atunes

Las cosas pasan por algo y en el peor momento de la vida de Paz Padilla surgió una motivación que a día de hoy es un proyecto cada vez más consolidado. Junto a Anna Ferrer Padilla , la presentadora inició su última andadura empresarial y canalizó su lugar favorito del mundo en una tienda de moda con mucha simbología. En 'No ni ná' , la presentadora y su hija han volcado en los últimos meses mucha de su creatividad y ese éxito se ha visto materializado con el salto de la tienda online a la que ahora se llena de clientas en Zahara de los Atunes .

Es ahí donde madre e hija se inspiran y se ilusionan para acercarnos a su paraíso particular que está en este municipio de Cádiz. Fue hace dos años cuando decidieron abrir la boutique que ahora es una firma de moda que cada vez engloba más prendas: bolsos, carteras, complementos y ropa hechos de manera artesanal en un taller en Ubrique. 'No ni ná' nace como una marca de slow fashion 100% made in Spain que representa una inyección de energía positiva y reúne los sentimientos de la presentadora de 'Sálvame' y su hija de lo que consideran su hogar y sus raíces.