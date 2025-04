Además, Jonan Wiergo ha reconocido que está recibiendo "mensajes a diario" y que no es fácil tener que "pensar en esto todos los días". De ahí que haya optado por hablar públicamente de la ruptura sentimental. " Para mí es importante cerrar esta etapa : la realidad es que Chris y yo decidimos tomar caminos por separado hace un par de meses . La verdad, siento que no se ha llegado a ver ni el 80% de todas las cosas increíbles que hemos vivido y eso es lo que más bonito me parece", escribe el de Valencia.

Tanto, que muchos han aprovechado esta ocasión para criticarle por su "relación abierta", algo que el influencer se ha visto obligado a aclarar nuevamente. "La gilip***** de turno que esperaba leer en algún momento", ha reconocido el que fuera concursante de 'Supervivientes' estallando contra las críticas. "Para empezar, nuestra relación no era abierta. Deberías hacer algún curso y aprender sobre los diferentes de relación que existen. Os encanta soltar estupideces. He estado desde mis 19 años en relación y no me arrepiento de nada", ha zanjado Jonan Wiergo.