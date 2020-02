Susana Molina habla de su estado de salud: "Ya tengo los resultados del médico"

Durante una emisión del programa de Cuatro, la murciana comenzó a recibir en su perfil de Instagram un sinfín de mensajes privados que la advertían de que podría estar sufriendo un problema de tiroides desde hace tiempo sin ella saberlo. "La verdad es que me he puesto a buscar los síntomas y los tengo todos", comentaba asustada. Sin embargo, la exconcursante de 'Gran Hermano' ha ido a hacerse las pruebas médicas y ha podido salir de dudas de una vez por todas.

"Ya tengo los resultados del médico y no tengo ningún tipo de problema en la tiroides", ha explicado en un tono más tranquilo que el que empleó la última vez que habló de este tema en redes. Además, la 'influencer' ha aprovechado para contar una anécdota que le sucedió en la consulta. A través de unos 'stories', Susana ha contado que le dijo al doctor (erróneamente) que el motivo de su visita era que quería saber si tenía toroides.

Susana Molina, concursante de 'La isla de las tentaciones' y ganadora de 'GH', explica el parte médico

A lo que el especialista la respondió: "No, tiroides tienes seguro. Lo que tenemos que saber es si tienes algún tipo de problema en la tiroides", ha bromeado, quitándole hierro al asunto ahora que sabe que está "sana como una manzana".

"Lo tengo todo bien. Es por mi constitución. Ahora no se me ve tanto como en la época de la isla porque perdí muchísimo peso y se me marcaba un montón, pero estoy perfecta, solo que lo tengo más grande de lo normal porque soy así", ha sentenciado ante sus más de 700.000 seguidores.