La exconcursante de 'Supervivientes' ha revelado que ha sido intervenida quirúrgicamente en Gran Canaria

La prima de Isa Pantoja ha aclarado la razón por la que ha tenido que ser operada y ha mostrado fotos del antes y el después

Anabel Pantoja ha fechado el inicio del problema el día 23 de noviembre de 2024, fecha del nacimiento de su hija Alma

Anabel Pantoja ha tenido que ser intervenida quirúrgicamente y ha sido ella misma la que ha dado la noticia y ha desvelado el motivo de su operación en sus stories de Instagram, donde a lo largo del día les había mostrado a sus dos millones de seguidores que se había desplazado desde su casa de Arguineguín hasta la zona de Las Canteras, en Las Palmas de Gran Canaria.

Al compartir una fotografía comiendo con unos amigos y un vídeo paseando por el paseo marítimo de la Playa de Las Canteras, nada hacía pensar que la exconcursante de 'Supervivientes' había acudido hasta la capital de la isla en la que vive desde hace más de un lustro para someterse a una intervención quirúrgica en la oreja que se ha realizado en una clínica de medicina estética.

"Hoy me han intervenido quirúrgicamente, pero nada grave, y os quiero contar lo que me ha pasado para que podáis evitarlo", ha comenzado escribiendo la influencer junto a una foto en la que se la intuía tumbada sobre una camilla y tapada con una gasa azul que dejaba libre su oreja. En su siguiente story, en el que se ve que está en su casa de Arguineguín con su novio, David Rodríguez, ya ha dado todas las explicaciones en formato vídeo.

"Todo esto viene del día que di a luz a Alma", dice la prima de Isa Pantoja en su vídeo, en el que se lanza a explicar que ese 23 de noviembre de 2024 comenzó el problema que la ha llevado a ser "intervenida quirúrgicamente": "Me quité los pendientes porque obviamente te tenías que quitar todos los pendientes que tenías en la oreja y se me olvidó ponérmelos luego. A los dos o tres días quise ponérmelos y ya no me entraban, estaban los agujeros cerrados".

A continuación, la influencer ha mostrado que se le formaron "dos bultos que no duelen, pero molestan": "Pensaba que eran granos infectados, mierda, etc. En un ambulatorio no me lo hacían, he tenido que buscar un médico estético para que después quede bien". En la clínica a la que ha recurrido para que le solucionaran el problema le han explicado que se trataba de un quiste de inclusión térmica: "Con mis palabras, quiste de tu propia piel".

La amiga de Susana Molina ha explicado que se le ha quedado la oreja "un poquito levantada", pero que no le preocupa porque confía en que vuelva a su ser cuando le quiten los puntos: "Yo pensaba que iban a ser cinco minutos, pero al final ha sido media hora... Cuando el médico ha llevado al segundo bulto me ha dicho que parecía un garbanzo y que menos mal que no lo habíamos aplazado porque la cosa hubiera pintado malamente".