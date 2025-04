Anabel Pantoja enseña el regalo que le ha hecho su madre, con detallito a su hija Alma

Anabel Pantoja enseña el regalo con el que su madre, Merchi Bernal, ha querido sorprenderla tras una intensa jornada recorriendo Sevilla y viendo procesiones. Emocionada, la exconcursante de ' Supervivientes ' no ha dudado en presumir de este detalle hecho a mano por la abuela de su hija Alma, a quien la suegra de David Rodríguez no se ha olvidado de incluir en su sorpresa.

No se trata de una ensaladilla cualquiera. Pues el plato ha sido decorado de manera minuciosa con huevos duros y pimiento morrón cortado a tiras. Merchi, que siempre ha jugado a formar caritas y otras figuras con esta hortaliza, ha querido ahora sorprender a su hija escribiendo el nombre de su nieta, Alma. Un detalle que Anabel no esperaba y que ha hecho una tremenda ilusión a la exmujer de Omar Sánchez.

"Mirad, por favor. Si no es para comerme a mi madre. Que me ha hecho mi ensaladilla y con el nombre de mi gordi. ¡Es que me da pena hasta comérmela! Pero me la voy a comer, porque es que esta tiene que estar hasta más buena", dice mientras enseña un enorme recipiente lleno de ensaladilla rusa.