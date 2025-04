Lo hace en la que parece estar siendo una 'tregua' en su particular guerra judicial y mediática con la ex de David Bisbal y tras haber podido celebrar con su hija su quinto cumpleaños. Tras llenar de regalos el salón de su casa y decorarlo con globos y otros motivos festivos, el sobrino de Miriam Ungría, princesa de Tirnovo y viuda de Kardam de Bulgaria felicita a su 'unicornio'.

"Cinco años desde que nació el amor de mi vida y no hay día que pase donde no me enseñe algo ...", escribe el abogado y empresario sobre su hija mientras explica que con su hija no solo aprende cosas sobre sí mismo y sobre ella, sino también "sobre la vida y sus peculiaridades y sobre todo bastantito sobre la importancia del orden vital... y mental ".

Tanto es así, que el empresario se siente en deuda con la pequeña y, a sus 44 años, siente que no tiene suficiente vida por delante para poder agradecer a Camila todo lo que recibe y aprende de ella. "No tengo por delante años suficientes para agradecértelo", asegura el feliz papá, que desea con todo su corazón y fuerzas, que su vínculo con Camila siga creciendo y fortaleciéndose con el paso de los años. Tanto quiere que esto ocurra que, de manera directa, no ha dudado en hacer una petición: "Ojalá en el futuro me mires con la mitad de admiración y amor que como te miro yo ahora... ¡Y 'sólo' tienes 5! ¡La que me espera!".