La exparticipante de 'Los Gipsy Kings' tiene dos hijos, Mimi y Antoñito, fruto de su relación con Antón Suárez

La exconcursante de 'Gran Hermano VIP' ha revelado por qué ha decidido que no tendrá un tercer hijo

Los seguidores de Noemí Salazar la han acompañado en sus dos embarazos porque descubrieron el primero en televisión gracias a 'Los Gipsy Kings' y siguieron los avances del segundo ya a través de Instagram cuando la hija de Raquel Salazar se había retirado de la pequeña pantalla para apostar por su carrera como influencer.

La exconcursante de 'GH VIP', que tiene actualmente 33 años, estuvo durante muchos años eludiendo la pregunta acerca de la posibilidad de tener un segundo hijo con su marido, el percusionista Antón Suárez, de 43 años, hasta que en el verano de 2022 anunció que iba a ser madre de un niño que se llamaría Antoñito. El pequeño nació en febrero del año siguiente, completando su familia, que ya estaba formada por su hija Mimi, que tiene ahora diez años.

Noemí ha explicado recientemente que nunca quiso hablar del tema en profundidad pero que le fue difícil aceptar que parecía que no podía quedarse embarazada por más que lo intentaba y que llegó a pensar que "el plan de Dios" era que no tuviera más hijos que Mimi, a la que concibió dos meses después de casarse con Antón. De hecho, un mes antes de quedarse embarazada de Antoñito se sometió a una reducción de pecho, porque estaba convencida de que ya no podría tener hijos de forma natural.

Como sus seguidores le han preguntado si se plantea tener un tercer hijo, la influencer ha recordado sus dificultades para quedarse embarazada de Antón Junior y ha admitido que ha decidido no tener otro bebé, pese a que su sueño siempre había sido tener familia numerosa: "Mi idea siempre había sido tener cuatro hijos, luego bajé a tres y me he quedado en dos, sé que me voy a arrepentir pero yo ya no estoy para tener más niños".