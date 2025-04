La que fuera participante de 'Los Gipsy Kings' responde a por qué no participa en este ritual de la fe católica

La exconcursante de 'GH VIP' ha explicado en qué consiste ser cristiana evangélica

Noemí Salazar no ve nunca procesiones por un importante motivo. La que fuera participante de 'Los Gipsy Kings' ha despejado una de las dudas que más se preguntan sus seguidores y, que nuevamente han podido comprobar esta Semana Santa. La exconcursante de 'GH VIP' no ha participado de este ritual cristiano y ha dado por fin sus razones.

Al igual que ya dijera anteriormente que ella no celebra ni se disfraza en Halloween, la influencer de 32 años se ha visto obligada a contar por qué no asiste a esta actividad religiosa, si siempre presume de ser muy creyente y "tengo a Dios siempre en la boca". Para Noemí Salazar hay un importante motivo que ha desvelado ahora a través de sus historias de Instagram.

A diferencia de otras famosas que han vivido con mucho fervor la Semana Santa, tal como se ha podido ver a Anabel Pantoja o Jessica Bueno, la exconcursante de 'GH VIP' no ha participado en nada y tampoco se ha abstenido de comer carne como símbolo de penitencia de los últimos días de Jesús en la Tierra. "Os tengo hechos un lío", ha comenzado diciendo la influencer para dar paso así a su explicación.

"Yo soy súper creyente, siempre estoy con Dios en la boca y claro os chora que yo, por ejemplo, haya estado comiendo carne o que no vaya a las procesiones. Es que yo soy cristiana evangélica. ¿Qué significa esto? Que no creemos en imágenes", ha explicado la que fuera participante de 'Los Gipsy Kings' antes de dar más detalles acerca de este movimiento cristiano que plantea diferencias fundamentales con respecto al catolicismo.

Lo que ha tratado de decir Noemí Salazar es que desde el punto de vista evangélico, ser evangélico no es una religión en el sentido de una burocracia o un ritual, sino un encuentro personal con Jesús, con el Espíritu Santo y a través de él con Dios. "No creemos en imágenes ni en la Virgen. Creemos que María fue la madre de Dios, pero no creemos en las Vírgenes", ha matizado la hija de Raquel Salazar.

La que fuera participante de 'Los Gipsy Kings' ha dejado claro que ella no es ninguna experta en lo que es ser cristiana evangélica, pero sí que tiene claro por qué no participa del ritual de las procesiones en Semana Santa. La iglesia evangélica no reivindica una autoridad humana suprema al modo de un papado, no practican el culto a los santos ni la Virgen María.