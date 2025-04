Las palabras del hijo de Mar Flores a cómo ha vivido su primera Semana Santa junto a la familia Campos son de lo más representativas. El actor y ahora también empresario se ha visto de lo más integrado en las costumbres y en mantener el recuerdo de María Teresa Campos en estas fechas tan especiales. "Todo ha sido muy bonito, la verdad. Nunca había estado y me ha parecido precioso", ha contado a su vuelta haciendo su balance más sincero.

Carlo Costanzia ha aclarado que ha participado de todos los planes dentro de esta celebración religiosa, aunque sí que han tenido que frenar el ritmo en un aspecto al tener a su hijo Carlo. Su bebé ha formado parte importantísima de su viaje , pero hay un plan en el que este no ha estado.

Al pequeño no le han sacado a ver procesiones. "No, no estaba allí con nosotros", ha matizado el modelo, aunque sí que ha sido protagonista indiscutible dentro de la casa y el que se ha llevado más halagos de las visitas que han recibido.