Isa Pantoja aclara si dará el pecho o biberón a su hijo en común con Asraf Beno

" He estado informándome sobre si habría algún problema para darle el pecho con mis prótesis ", explica mientras hace referencia a la operación de pecho a la que se sometió tras dar a luz a Alberto Isla , su primer hijo.

"No es lo mismo si las prótesis están delante o detrás del músculo, y al parecer no hay ningún impedimento ", agrega demostrando que aborda esta cuestión con responsabilidad y conocimiento.

Isa Pantoja se ha documentado y ha descubierto que no existe problema alguno a la hora de amamantar a un bebé después de haberse operado. No obstante, tal y como ha confesado a la citada publicación, todo apunta a que la joven se decantará por el biberón. "Lo he estado pensando mucho, pero creo que le daré biberón", asegura.