Santiago Segura y José Mota se compran un castillo en Segovia: el motivo

Los tres empresarios son socios de la compañía que gestiona el Gran Teatro Caixabank Príncipe Pío y ahora se ha comprado uno de los castillos más antiguos de toda Europa. Construido en el siglo XIII, la inmobiliaria de lujo que lo vendía, Sotheby’s, lo tasaba en 4,8 millones de euros , no obstante, se desconoce el precio exacto por el que lo han adquirido.

Santiago Segura y José Mota han hecho mucho por el arte en España . “Santiago y José no dudaron ni un minuto cuando les comenté que podíamos comprar el castillo. Ambos estudiaron Bellas Artes y son personas con una sensibilidad especial para recuperar espacios que consideran artísticos. En este sentido, recuperar una fortaleza como esta, mantenerla e intentar darle una nueva vida es una maravilla. Lo apoyaron al cien por cien, al igual que ocurrió con la compra y recuperación del teatro de Príncipe Pío. Y no lo hacen para especular, convertirlo en una vivienda ni nada por el estilo. Lo hacen por amor al arte ”, aseguraba a ABC Luis Álvarez.

Los empresarios quieren convertirlo en todo un referente cultural en España. “El objetivo es abrirlo al público, pero también hacer espectáculos en primavera y verano, darle un enfoque parecido al del Festival de Edimburgo, con las puertas abiertas a todo el mundo. También queremos celebrar conciertos y que sirva como escenario de películas. Ya le he pedido a Santiago que lo incluya en 'Torrente 6' o 'Padre no hay más que uno 5'. Al final, no dejamos de ser productores y artistas, por tanto, le daremos al castillo el enfoque medieval que tuvo en sus orígenes, decorado por expertos como en los siglos XIII y XIV, pero para que podamos disfrutar de espectáculos de todo tipo en el siglo XXI. Queremos que la gente entre y tenga la sensación de viajar en el tiempo”, explica Álvarez, socio de los actores.