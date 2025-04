Joel Benedicto llega a ‘En todas las salsas’ para contar cómo está después de su ruptura con Andrea Arpal. El que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ ha dejado claro en diversas ocasiones que sigue queriendo a Andrea y que todavía no ha superado la relación. Sin embargo, no oculta que está conociendo a otras chicas. Después de confesar el motivo por el que Andrea y Riqui Puig rompieron su relación , Joel desvela su encuentro con una tentadora de ‘La isla de las tentaciones’.

Después de semanas cargadas de tensión con Andrea Arpal, y un intento de reconciliación con ella , el influencer ha decidido sincerarse sobre su vida sentimental y los nuevos vínculos que han surgido desde su ruptura . Aunque sigue teniendo a su expareja en la cabeza, Joel se ha abierto a conocer a chicas nuevas. “Yo cuando salgo me lo paso bien” , asegura. El catalán relata con todo lujo de detalles el último encuentro íntimo que ha tenido con una tentadora de la edición pasada de ‘La isla de las tentaciones’.

Joel Benedicto ha contado en este programa de 'En todas las salsas' que Andrea y él han pasado unos días juntos en su casa tras la ruptura de esta con el futbolista Riqui Puig. Sin embargo, la convivencia no fue bien y terminaron separándose nuevamente. Fue después de este intento de reconciliación cuando Joel conoció a la tentadora con la que pasó el fin de semana. Ahora, el influencer aclara si le ha contado a Andrea que está conociendo a una chica.

Joel reconoce que ha tenido una conversación telefónica con Andrea de más de dos horas donde se han sincerado el uno con el otro. Joel sigue muy dolido con ella por cómo actúo con el futbolista y no quería hacerle lo mismo. “A mi me hubiera gustado que ella me lo hubiese dicho”, admite el influencer. Además, el catalán cuenta la reacción que tuvo su expareja al enterarse ¡Descúbrelo todo dándole click al video!