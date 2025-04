Rubén Torres se planta ante las críticas a su novia por ser mayor que él

En la pregunta de '¿quién es mayor?', el la señala a ella, pero ella hace una mueca. Ese gesto y esa pregunta no han pasado desapercibidas para los que se han topado con el vídeo en TikTok , pues algunos han comentado que "se ve", "se nota", "estaba claro" que Laura es mayor que el bombero.

Ante el revuelo generado, el que fuera el pretendiente favorito de Bayan Al Masri en Villa Playa se ha plantado y ha decidido salir en defensa de su novia : "La edad a mí personalmente me da bastante igual, me fijo en lo buena persona que es y obviamente en ese cuerpazo que le da mil vueltas a gente de 20 años como tú".

"¿Pero cuántos años tiene para que ponga esa cara? Si es preciosa", pregunta una chica, extrañada por el gesto de Laura Cantizano ante la pregunta de quién es mayor de los dos. La novia de Torres no ha tenido problema en aclarar entonces que ella es seis años mayor que él y ha dado una explicación a su gesto: "Parece ser que si la mujer es mayor que el hombre es delito".

Como el amigo de Arkano tiene 31 años, Laura tiene 37. Una diferencia de edad de seis años que a él no le importa para nada pero que sí que ha generado muchas reacciones en las redes sociales, donde también ha habido quien ha mostrado su apoyo a la pareja y sus ánimos para que no se dejen influenciar por los comentarios negativos: "Qué harta estoy de ver los comentarios, son una pareja increíble, ¡disfruten!", "Ella es mayor pero se le ve buena persona, me gusta esta chica", "Sois guapísimos los dos, disfrutad de vuestra relación".