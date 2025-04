Cuando Santi Acosta le pregunta qué es lo que más echa de menos de su madre , su respuesta es clara: "Todo evidentemente" . Al decirlo, Gloria Camila no puede evitar emocionarse. "Mira que no quería llorar" , asegura.

Además, al no poder tener los consejos de Rocío Jurado, Gloria Camila confiesa haber tenido que aprender a pensar qué es lo que ella le aconsejaría en los momentos más difíciles: "Si encima te ves sola a veces en algunos momentos de tu vida que son bastante duros pues tú piensas '¿Qué haría mi madre?', '¿Qué me diría?' o '¿Cómo me guiaría?'. Entonces yo he intentado gestionarlo de la mejor manera".