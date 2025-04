En enero de 2023 es cuando Gloria Camila lanza ese anuncio con el que contaba que no estaba al cien por cien. "Venía de sesiones con una psicóloga. Creía que estaba preparada para seguir aguantando", dice. La hija de la artista gaditana reconoce que siempre ha "intentado ser fuerte" pese a los duros episodios que la han rodeado como el fallecimiento de su madre en el año 2006. "He intentado no tomarme en serio todo lo que se dice pero es verdad que había veces que mi ansiedad me superaba", le cuenta a Terelu Campos cuando la colaboradora le pregunta por esa decisión de apartarse de los focos.